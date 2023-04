Marché Gourmand et Artisanal la fontade Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Lot

Marché Gourmand et Artisanal la fontade, 10 juillet 2023, Gourdon. C’est nouveau : restauration, artisanat, produits locaux et apéro concert.

Lundi 2023-07-10 à 18:00:00 ; fin : 2023-08-07 . .

la fontade

Gourdon 46300 Lot Occitanie



It’s new: food, crafts, local products and concert aperitif Es nuevo: comida, artesanía, productos locales y un concierto de aperitivo Das ist neu: Essen, Kunsthandwerk, lokale Produkte und Apero-Konzert Mise à jour le 2023-04-12 par OT Gourdon

Détails Catégories d’Évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu la fontade Adresse la fontade Ville Gourdon Departement Lot Lieu Ville la fontade Gourdon

la fontade Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Marché Gourmand et Artisanal la fontade 2023-07-10 was last modified: by Marché Gourmand et Artisanal la fontade la fontade 10 juillet 2023 la fontade Gourdon

Gourdon Lot