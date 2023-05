Amourez-vous ! Atelier Paloma avec Carmeluna Bibliothèque de Gourdon Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Lot Amourez-vous ! Atelier Paloma avec Carmeluna Bibliothèque de Gourdon, 21 juin 2023, Gourdon. Fabrication instruments de musique à la Bibliothèque !.

2023-06-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-06-21 . EUR.

Bibliothèque de Gourdon

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Making musical instruments at the Library! Fabricación de instrumentos musicales en la Biblioteca Herstellung von Musikinstrumenten in der Bibliothek! Mise à jour le 2023-04-17 par OT Gourdon Détails Catégories d’Évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Bibliothèque de Gourdon Adresse Bibliothèque de Gourdon Ville Gourdon Departement Lot Lieu Ville Bibliothèque de Gourdon Gourdon

Bibliothèque de Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Amourez-vous ! Atelier Paloma avec Carmeluna Bibliothèque de Gourdon 2023-06-21 was last modified: by Amourez-vous ! Atelier Paloma avec Carmeluna Bibliothèque de Gourdon Bibliothèque de Gourdon 21 juin 2023 Bibliothèque de Gourdon Gourdon

Gourdon Lot