Concert Charlotte Planchou Place de la poste, 27 mai 2023, Gourdon.

Charlotte Planchou, une « petite » qui a tout d’une grande.

Chanteuse, autrice et compositrice, elle subjugue le public depuis la sortie de son premier album. A 32 ans, celle qui semble chanter à l’instinct a pourtant étudié le lyrique avant de transcender les standards de Jazz ou ses propres compositions..

2023-05-27 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-27 . EUR.

Place de la poste

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Charlotte Planchou, a « little one » who has everything of a big one.

Singer, author and composer, she has been captivating the public since the release of her first album. At 32 years old, she seems to sing by instinct, but she studied lyricism before transcending jazz standards or her own compositions.

Charlotte Planchou, una « pequeña » que tiene todas las papeletas para convertirse en una grande.

Cantante, compositora y autora, lleva cautivando al público desde la publicación de su primer álbum. A sus 32 años, parece cantar por instinto, pero estudió ópera antes de trascender a los estándares de jazz o a sus propias composiciones.

Charlotte Planchou ist eine « Kleine », die das Zeug zu einer Großen hat.

Als Sängerin, Autorin und Komponistin hat sie das Publikum seit der Veröffentlichung ihres ersten Albums in ihren Bann gezogen. Die 32-Jährige, die aus dem Bauch heraus zu singen scheint, studierte Lyrik, bevor sie Jazzstandards und eigene Kompositionen veredelte.

Mise à jour le 2023-04-28 par OT Gourdon