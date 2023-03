« Résonances » : Exposition Photographique de Joël Arpaillange, 19 avril 2023, Gourdon OT Gourdon Gourdon.

« Résonances » : Exposition Photographique de Joël Arpaillange

salle des Consuls Gourdon Lot

2023-04-19 – 2023-05-08

Gourdon

Lot

Gourdon .

Ces clichés ont été pris sur le vif par Joël Arpaillange, lors de concerts ou représentations publiques, au Sénégal ou en France entre 1984 et 2022.

L’exposition est déclinée en deux parties :

– « Noires et blanches » : (65 clichés N&B, tirés par l’auteur sur papier baryté marouflé sur bois.) Par des cadrages rapprochés, nous pénétrons l’intimité de l’instrument et du musicien, les visages et les mains s’expriment, habités par la musique, et le photographe en saisit l’harmonie. Ces images monochromes égrènent leurs noires et blanches, qui vibrent dans un duo riche de différences.

– « Sons en scène » : (plus de 45 clichés en couleur pris entre 2009 et 2022 lors d’Africajarc et du Cahors Blues Festival) Ces photos prises lors de concerts, sont un hommage à la couleur de la musique, qui lutte contre la morosité, la xénophobie et le repli sur soi. Elles sont une ode à la vie, à la diversité et à la générosité. Le travail du photographe a été de choisir l’instant où l’intensité musicale est à son paroxysme. Un cadrage rigoureux et un choix des lumières permettent de saisir la force et en même temps la fugacité du moment.

Une exposition photographique sur le thème de la musique et des musiciens, d’ici et d’ailleurs, organisée par le Comité d’Animation Culturelle de Gourdon

© Joël ARPAILLANGE, tous droits réservés

Gourdon

dernière mise à jour : 2023-03-22 par OT Gourdon