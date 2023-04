Les Rencontres Musicales de Gourdon 2023 : Duo Simon N’WANBEBEN Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Lot . EUR Le Comité d’Animation Culturelle vous propose dans le cadre des Rencontres musicales 2023 le duo Simon N’Wambeben. Au-delà de son appartenance au monde africain, Simon Nwambeben propose un univers de poésie qui danse et qui palpite constamment aux frontières du fragile et de l’universel. Le Bitibak de Simon Nwambeben, c’est un jeu de guitare bien particulier, irrigué par les rythmes Bantous d’Afrique. Son style est un mélange subtil de sonorités musicales et linguistiques Bafia et de sonorités du monde. Le rythme des chansons de Simon Nwambeben est celui que l’on peut retrouver chez tous les bantous dans la partie méridionale du continent africain. Mais Simon Nwambeben l’explore avec cette façon particulière qui n’appartient qu’aux habitants de Bafia dans la province du Mbam et Inoubou. Duo Simon N’WANBEBEN

Guitare-violoncelle

Musique Bitibak

Ce concert vous est proposé à l’occasion de l’exposition photographique Résonances de Joël Arpaillange.

