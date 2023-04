Ciné-Débat : « Suspendus… des Soignants Entre Deux Mondes » cinéma l’Atalante, 27 avril 2023, Gourdon.

La séance sera suivie d’une discussion animée par des suspendus..

2023-04-27 à 20:45:00 ; fin : 2023-04-27 . .

cinéma l’Atalante

Gourdon 46300 Lot Occitanie



The session will be followed by a discussion led by hangers-on.

A continuación habrá un debate dirigido por los asistentes.

Im Anschluss an die Sitzung findet eine von Suspendierten geleitete Diskussion statt.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Gourdon