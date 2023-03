La Fête du Printemps … Gourdon OT Gourdon Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

De 15H à 18H :

Différents stands seront installés : animations et jeux.

Maquillage, jeux de balles, lecture, peinture, balade en poney,…… et spectacle musical. … la journée des enfants !

Tout est conçu pour eux … Un après-midi magique où petits et grands pourront s’amuser et partager plein d’activités !

Et pour les plus grands … Vide-greniers ! ©Écoute s’il joue

