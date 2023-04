Ciné-débat : Annie Colère Cinéma l’Atalante Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Lot

Ciné-débat : Annie Colère Cinéma l’Atalante, 11 mars 2023, Gourdon. Ciné débat avec Sylvie Boada, sage femme..

2023-03-11 à 20:45:00 ; fin : 2023-03-11 . .

Cinéma l’Atalante

Gourdon 46300 Lot Occitanie



Cine? discussion with Sylvie Boada, midwife. Cine? debate con Sylvie Boada, comadrona. Cine? de?bat mit Sylvie Boada, Hebamme. Mise à jour le 2023-02-21 par OT Gourdon

Détails Catégories d’Évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Cinéma l'Atalante Adresse Cinéma l'Atalante Ville Gourdon Departement Lot Lieu Ville Cinéma l'Atalante Gourdon

Cinéma l'Atalante Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

Ciné-débat : Annie Colère Cinéma l’Atalante 2023-03-11 was last modified: by Ciné-débat : Annie Colère Cinéma l’Atalante Cinéma l'Atalante 11 mars 2023 Cinéma l'Atalante Gourdon

Gourdon Lot