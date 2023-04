Concert : Inauguration de l’Orgue de L’Église Saint-Pierre Gourdon Catégories d’Évènement: Gourdon

Lot

Concert : Inauguration de l’Orgue de L’Église Saint-Pierre, 15 avril 2023, Gourdon . Gourdon ,Lot , Concert : Inauguration de l’Orgue de L’Église Saint-Pierre Eglise Saint Pierre Gourdon Lot

2023-04-15 16:00:00 – 2023-04-15 Gourdon

Lot . Samedi 15 avril : concert par Stéphane Bois, organiste titulaire de la cathédrale de Mirepoix (Bach, Boëly, Franck, Mendelssohn)

Dimanche 16 avril : présentation et concert par Bernard Luciani, organiste titulaire. ©Pixabay

Gourdon

dernière mise à jour : 2023-04-05 par

Détails Catégories d’Évènement: Gourdon, Lot Autres Lieu Gourdon Adresse Eglise Saint Pierre Gourdon Lot Ville Gourdon Departement Lot Tarif Lieu Ville Gourdon

Gourdon Gourdon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon /

Concert : Inauguration de l’Orgue de L’Église Saint-Pierre 2023-04-15 was last modified: by Concert : Inauguration de l’Orgue de L’Église Saint-Pierre Gourdon 15 avril 2023 Eglise Saint Pierre Gourdon Lot Gourdon Lot

Gourdon Lot