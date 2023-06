La nuit romantique à Gourdon Gourdon Gourdon Gourdon Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Gourdon La nuit romantique à Gourdon Gourdon Gourdon, 24 juin 2023, Gourdon. La nuit romantique à Gourdon Samedi 24 juin, 15h00 Gourdon Entrée libre A l’occasion de la nuit romantique ​du 24 juin, le village de Gourdon acceuille le salon de la poésie.

Marché du livre

Lecture théatrale

Musique dans le village Gourdon Gourdon, 06620 Gourdon 06620 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur https://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/nos-villages/gourdon/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T21:00:00+02:00

2023-06-24T15:00:00+02:00 – 2023-06-24T21:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Gourdon Autres Lieu Gourdon Adresse Gourdon, 06620 Ville Gourdon Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Gourdon Gourdon

Gourdon Gourdon Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gourdon/

La nuit romantique à Gourdon Gourdon Gourdon 2023-06-24 was last modified: by La nuit romantique à Gourdon Gourdon Gourdon Gourdon Gourdon 24 juin 2023