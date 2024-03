GOURBIE SOUND Montpellier, vendredi 22 mars 2024.

GOURBIE SOUND Montpellier Hérault

Concert programmé par le Forum des Arts du Monde

Le groupe Gourbie Sound a été formé en septembre 2022 par Djamil Bekhechi et son frère Lotfi Bekhechi. Composé de musiciens talentueux, le groupe fusionne le raï, le rock, le blues et la funk pour créer un son unique. À travers leur mélange de styles musicaux et leur énergie contagieuse, ce groupe de musique du monde est en train de devenir une force émergente dans la scène musicale locale. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:00:00

fin : 2024-03-22 21:15:00

155 rue de Bologne

Montpellier 34080 Hérault Occitanie secretariat-theatre.jvilar@ville-montpellier.fr

L’événement GOURBIE SOUND Montpellier a été mis à jour le 2024-03-14 par OT MONTPELLIER