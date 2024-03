Goupil & Kosmao Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon, dimanche 14 avril 2024.

Goupil & Kosmao Le Théâtre, scène nationale de Mâcon Mâcon Saône-et-Loire

Du numéro de magie classique, nous basculons progressivement dans un univers de film d’animation, un clin d’œil assumé au style farfelu de Tex Avery et aux studios Pixar. Toute la poésie d’Étienne Saglio, référence incontournable de la magie nouvelle et concepteur de ce spectacle, se révèle sur scène. Un fascinant voyage au cœur de l’univers du cabaret et du cartoon qui stimule notre imaginaire et fait tanguer nos repères.

Faussement maladroit, à l’allure ingrate, mais tellement craquant, volontiers revanchard, Goupil ne compte pas rester en retrait derrière son partenaire. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, puis une écharpe avant d’exercer ce métier. Il se plaît à faire tourner en bourrique Kosmao. Ce dernier vêtu d’une élégante queue-de-pie tente tant bien que mal de réaliser ses numéros de close-up, de lévitation et de quick change.

Ici, la magie sert à habiter le réel. Chacun des spectacles d’Étienne Saglio est un voyage dans un monde mystérieux, où nos esprits peuvent enfin s’évader. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 16:30:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Le Théâtre, scène nationale de Mâcon 1511 Avenue Charles de Gaulle

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Goupil & Kosmao Mâcon a été mis à jour le 2024-03-04 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)