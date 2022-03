Goupil et Kosmao – Festival Méliscènes La Trinité-sur-Mer, 20 mars 2022, La Trinité-sur-Mer.

Goupil et Kosmao – Festival Méliscènes Parc des Bruyères Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer

2022-03-20 – 2022-03-20 Parc des Bruyères Espace Culturel La Vigie

La Trinité-sur-Mer Morbihan La Trinité-sur-Mer

6 A 16h30 et 18h30Durée 30minTarif unique 6€Spectacle tout public dès 5 ansDans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, puis une écharpe avant de faire ce métier.Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux. Un hommage aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar.Dans le monde actuel qu’il qualifie de « très bruyant », le magicien Étienne Saglio n’a pas eu envie de lui ajouter des mots et du texte. « L’imaginaire a besoin de silence et de vide. En tant qu’artiste, je suis là pour nourrir nos imaginaires ». Dresseur de fantôme, enchanteur de loup, Étienne Saglio est une référence incontournable de la magie nouvelle. Chacun de ses spectacles est un voyage dans un monde magique où nos repères tanguent et nos esprits peuvent enfin s’évader.

+33 2 97 56 18 00

A 16h30 et 18h30Durée 30minTarif unique 6€Spectacle tout public dès 5 ansDans la pure tradition des numéros de cabaret, le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil. Les tours de magie s’enchaînent mais la mécanique va se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Il faut dire qu’il était d’abord un renard, puis une écharpe avant de faire ce métier.Dans un duo comique classique, la magie nous fait basculer progressivement dans un univers de film d’animation qui se joue sous nos yeux. Un hommage aux classiques de Tex Avery et des studios Pixar.Dans le monde actuel qu’il qualifie de « très bruyant », le magicien Étienne Saglio n’a pas eu envie de lui ajouter des mots et du texte. « L’imaginaire a besoin de silence et de vide. En tant qu’artiste, je suis là pour nourrir nos imaginaires ». Dresseur de fantôme, enchanteur de loup, Étienne Saglio est une référence incontournable de la magie nouvelle. Chacun de ses spectacles est un voyage dans un monde magique où nos repères tanguent et nos esprits peuvent enfin s’évader.

Droits gérés

Parc des Bruyères Espace Culturel La Vigie La Trinité-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-10 par