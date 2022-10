GOUPIL ET KOSMAO

2023-05-16 19:30:00 19:30:00 – 2023-05-16 Le grand magicien Kosmao s’avance avec son assistant Goupil pour vous proposer un numéro de cabaret. Tandis que les tours de magie s’enchaînent, la mécanique va se gripper car Goupil est un assistant rebelle. Progressivement, ce duo comique classique nous fait basculer dans un univers de film d’animation, hommage à Tex Avery et les studios Pixar.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes.

Un spectacle à voir en famille, dès 5 ans.

Accessible aux personnes sourdes et malentendantes

