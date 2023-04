Vide-greniers, 1 mai 2023, Goulles.

Goulles Animations organise son vide-grenier dans les rues du village. Buvette et repas à l’auberge..

Lundi 2023-05-01 à 00:00:00 ; fin : 2023-05-01 18:00:00. .

Goulles 19430 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Goulles Animations organizes its garage sale in the streets of the village. Refreshments and meal at the inn.

Goulles Animations organiza su venta de garaje en las calles del pueblo. Refrescos y comida en la posada.

Goulles Animations organisiert seinen Flohmarkt in den Straßen des Dorfes. Getränke und Essen in der Auberge.

