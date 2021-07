Locquirec Locquirec Finistère, Locquirec Gouliat Cup – Régate de voile Locquirec Locquirec Catégories d’évènement: Finistère

Locquirec

Gouliat Cup – Régate de voile Locquirec, 1 août 2021-1 août 2021, Locquirec. Gouliat Cup – Régate de voile 2021-08-01 – 2021-08-01

Locquirec Finistère Régate habitacle de l’école de voile de Locquirec.

Renseignements sur : evlocquirec.fr +33 2 98 67 44 57 https://www.evlocquirec.fr/ Régate habitacle de l’école de voile de Locquirec.

Renseignements sur : evlocquirec.fr dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Locquirec Étiquettes évènement : Autres Lieu Locquirec Adresse Ville Locquirec lieuville 48.69116#-3.64667