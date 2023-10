Gouli goulo, contes pour petits matelots Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le samedi 18 novembre 2023

de 10h00 à 10h50

.Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit Sur inscription auprès des bibliothécaires. Inscriptions ouvertes à partir du 18 octobre. Un spectacle de conte par Coline Promeyrat, pour les petits de 3 à 6 ans. Matelotes, matelots, ouvrez grand les hublots, Vous entendrez des contes d’eau, de ruisseau, de bateau… Des récits qui coulent de source jusqu’à l’Océan, Des histoires de petits qui veulent devenir très grands, Mais une goutte de trop, et c’est le débordement ! Plouf et pataplouf, glouglou et gouli goulo Matelotes, matelots à l’eau ! Les inscriptions seront ouvertes à partir du 18 octobre. Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

