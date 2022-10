Goulamas’K + Les Cigales Engatsées, 30 mars 2023, .

Goulamas’K + Les Cigales Engatsées



2023-03-30 – 2023-03-30

Au frontière de différents styles, revient avec un nouvel album Luna Roja, fidèle à ses prédécesseurs : un ska punk bien envoyé aux envolées métal, une énergie brute et contagieuse, des chœurs rassembleurs, des textes engagés en occitan, catalan et français.



Luna Roja, c’est aussi l’arrivée de nouveaux musiciens et de nouvelles sonorités : l’exploration du synthé et des machines, le retour de la trompette, le flabiol enrichissant les instruments traditionnels au côté du sac de gemecs et de la gralla, marque de fabrique de Goulamas’K. Passés au mixeur de la maturité, cela donne un ska rock trad unique, puissant et fougueux.

Luna Roja ouvre d’autres horizons dans l’écriture, une invitation au voyage sous la lune rouge, la force de rêver au-delà de la violence des thèmes abordés.

Luna Roja est un album qui réjouit et bouscule.

Cela augure des concerts toujours plus ardents, une lutte festive dans la rage et la poésie,où des musiciens multi-instrumentistes passent du sax à la gralla, de la trompette au sac de gemecs, du clavier au bouzouki, de la basse à la guitare.

Goulamas’K sur la scène de L’Usine

dernière mise à jour : 2022-10-17 par