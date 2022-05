Goujoun’Art : Vernissage de la Biennale Goujounac Goujounac Catégories d’évènement: Goujounac

Goujounac Lot Goujounac Cour de l’église ou sous la halle (en cas de mauvais temps) Dans le cadre de sa biennale d’art, l’association Goujoun’Art vous invite au vernissage de l’exposition.

Dix-huit artistes femmes exposent dans les caves, granges et jardins du village.

