Atelier peinture médiévale Le Tympan, 3 juin 2023, .

Fabriquez votre peinture naturelle à la caséine (fromage) selon une recette du 14e siècle, explorez le bestiaire fantastique médiéval dans cet atelier de découverte ! Créez votre tableau fantastique sur bois !.

2023-06-03 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 16:00:00. 30 EUR.

Le Tympan

Goujounac 46250 Lot Occitanie



Make your own natural casein (cheese) paint according to a 14th century recipe, explore the medieval fantasy bestiary in this discovery workshop! Create your own fantasy painting on wood!

Fabrique su propia pintura de caseína (queso) natural según una receta del siglo XIV, explore el bestiario fantástico medieval en este taller de descubrimiento ¡Crea tu propia pintura de fantasía sobre madera!

Stellen Sie Ihre natürliche Kaseinfarbe (Käse) nach einem Rezept aus dem 14. Jahrhundert her, erforschen Sie das mittelalterliche Fantasy-Bestiarium in diesem Entdeckungsworkshop! Erstellen Sie Ihr Fantasy-Gemälde auf Holz!

