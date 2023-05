Atelier peinture ludique à la colle de peau Le Tympan, 25 mai 2023, Goujounac.

Découvrez la peinture naturelle à la colle de peau, préparez vos couleurs avec des pigments, découvrez des méthodes d’application ludiques dans cet atelier ! Réalisez une peinture abstraite étonnante !.

2023-05-25 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-25 17:00:00. 30 EUR.

Le Tympan

Goujounac 46250 Lot Occitanie



Discover natural skin glue paint, prepare your colors with pigments, discover fun application methods in this workshop! Make an amazing abstract painting!

Descubre la pintura natural con cola de piel, prepara tus colores con pigmentos y descubre divertidos métodos de aplicación en este taller ¡Realiza un sorprendente cuadro abstracto!

Entdecken Sie die natürliche Malerei mit Hautleim, bereiten Sie Ihre Farben mit Pigmenten vor und lernen Sie in diesem Workshop spielerische Anwendungsmethoden kennen! Erstellen Sie ein erstaunliches abstraktes Gemälde!

Mise à jour le 2023-04-27 par OT Cazals-Salviac