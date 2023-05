La fête des voisins 1 place de la Mairie, 13 mai 2023, Gouise.

Partez à la découverte de la charmante ville de Gouise et participez à la fête des voisins organisée par la municipalité ! Rejoignez-nous pour partager un moment convivial autour d’une délicieuse paella party..

2023-05-13 à 12:30:00 ; fin : 2023-05-13 . EUR.

1 place de la Mairie Mairie de Gouise

Gouise 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the charming town of Gouise and take part in the Neighbors’ Day organized by the municipality! Join us to share a convivial moment around a delicious paella party.

Descubra el encantador pueblo de Gouise y participe en el Día del Vecino organizado por el ayuntamiento Únete a nosotros para disfrutar de una deliciosa paella.

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die charmante Stadt Gouise und nehmen Sie an dem von der Gemeinde organisierten Fest der Nachbarn teil! Schließen Sie sich uns an, um einen geselligen Moment bei einer köstlichen Paella-Party zu verbringen.

Mise à jour le 2023-04-30 par Office du tourisme de Moulins & sa région