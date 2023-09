Découverte du milieu souterrain Gouffre Géant de Cabrespine Cabrespine Catégories d’Évènement: Aude

Cabrespine Découverte du milieu souterrain Gouffre Géant de Cabrespine Cabrespine, 7 octobre 2023, Cabrespine. Découverte du milieu souterrain Samedi 7 octobre, 09h30 Gouffre Géant de Cabrespine Entrée sur réservation, gratuit Cabrespine Si vous avez envie de connaître et découvrir le milieu souterrain, c’est la journée idéale. Ouvert à tout public avec des groupes restreints, vous allez descendre dans une rivière souterraine, dans des salles de grandes dimensions, ou voir des concrétions remarquables. Gouffre Géant de Cabrespine Cabrespine Cabrespine 11160 Moulin de Laval Aude Occitanie [{« type »: « email », « value »: « fr.purson@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 87 00 02 41 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T10:00:00+02:00

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T10:00:00+02:00 MJC Narbonne spéléo Club du Narbonnais SCN Détails Catégories d’Évènement: Aude, Cabrespine Autres Lieu Gouffre Géant de Cabrespine Adresse Cabrespine Ville Cabrespine Departement Aude Age min 8 Age max 99 Lieu Ville Gouffre Géant de Cabrespine Cabrespine latitude longitude 43.358636;2.455788

Gouffre Géant de Cabrespine Cabrespine Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabrespine/