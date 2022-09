Journée découverte du monde souterrain Gouffre Géant de Cabrespine Cabrespine Catégories d’évènement: Aude

Cabrespine

Journée découverte du monde souterrain Gouffre Géant de Cabrespine, 1 octobre 2022, Cabrespine. Journée découverte du monde souterrain Samedi 1 octobre, 08h30 Gouffre Géant de Cabrespine

sur réservation

La Spéléologie, une activité à découvrir Gouffre Géant de Cabrespine Cabrespine Moulin de Laval Cabrespine 11160 Aude Occitanie Nous vous proposons de découvrir le milieu souterrain au travers de la visite du Gouffre Géant de Cabrespine.

Une sortie découverte en matinée, et une l’après midi.

Prévoir des bottes et vêtments qui ne craignent rien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T08:30:00+02:00

2022-10-01T17:00:00+02:00 Spéléo Club du Narbonnais

Détails Catégories d’évènement: Aude, Cabrespine Autres Lieu Gouffre Géant de Cabrespine Adresse Cabrespine Moulin de Laval Ville Cabrespine Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Gouffre Géant de Cabrespine Cabrespine Departement Aude

Gouffre Géant de Cabrespine Cabrespine Aude https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabrespine/

Journée découverte du monde souterrain Gouffre Géant de Cabrespine 2022-10-01 was last modified: by Journée découverte du monde souterrain Gouffre Géant de Cabrespine Gouffre Géant de Cabrespine 1 octobre 2022 Cabrespine Gouffre Géant de Cabrespine Cabrespine

Cabrespine Aude