Saône-et-Loire Visite du gouffre d’URIANE gouffre d’URIANE Péronne, 8 octobre 2023, Péronne. Visite du gouffre d’URIANE Dimanche 8 octobre, 10h00 gouffre d’URIANE Sur inscription Visite du gouffre d’URIANE jusqu’au fond à partir de 10h.

Ouvert à tous gratuitement à partir de 6ans (enfants accompagnés par un adulte) prévoir chaussures et vêtements à toute épreuve. Organisation : Comité départemental Spéléologique de Saône et Loire gouffre d’URIANE 376 impasse du gouffre d’URIANE 71260 Péronne 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « didier.accary@sfr.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 41 02 00 94 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Spéléologie

