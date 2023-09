Initiation à la spéléologie les 07 et 08 Octobre 2023 en Corse Gouffre du Pylône, Cast.1, Oletta Catégories d’Évènement: Haute-Corse

Venez découvrir la Spéléologie et partagez pour une demi journée notre passion . Encadrés par des bénévoles de notre club ,I TOPI PINNUTI ,qui vous guideront et vous initieront aux techniques de cordes ,vous visiterez le trou du PYLONE à Oletta (Haute-Corse). Une bonne condition physique est recommandée , cette sortie est sportive bien que facile. L'initiation se fait sur inscription au 0786380013 ou par mail topipinnuti@orange.fr

Si toute fois les conditions météo sont défavorables : orages ou forts épisodes pluvieux avant ou les jours de sorties nous nous réservons le droit soit d'annuler ou de modifier le lieu

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00

2023-10-07T09:00:00+02:00 – 2023-10-07T17:00:00+02:00
2023-10-08T09:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

