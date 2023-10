Samedi 7 octobre 2023_ Visite d’une grotte en forêt d’Orléans Gouffre des sans ronce Chanteau Rebréchien, 7 octobre 2023, Rebréchien.

Samedi 7 octobre 2023_ Visite d’une grotte en forêt d’Orléans Samedi 7 octobre, 10h30 Gouffre des sans ronce Chanteau Sans réservation, Participation libre (Cagnotte sur place); personnes, à partir de 6 ans, ayant une condition physique minimale.

Public et recommandations:

Accessible aux personnes, à partir de 6 ans, ayant une condition physique minimale.

L’entrée est à quatre pattes sur 5m, la suite debout, plus ou moins large.

Munissez-vous de chaussures ou bottes et vêtements longs (pantalon, sweat), ne craignant pas l’argile.

L’éclairage est fourni et l’assurance aussi.

Pour l’extérieur, prévoir une bouteille d’eau et de l’anti-moustique

Visite guidée sous terre environ 0.5 à 1 heure. Nota : S’il pleut ce n’est pas un souci dans la cavité.

Temps de parking à parking env 1.5 à 3h, variable suivant l’attente à l’entrée.

Prévoir des affaires de rechange, y compris chaussures et sac poubelle, dans la voiture.

Accès:

Accès : Depuis Orléans, se diriger vers Chanteau sur la D101. 400m avant le panneau d’entrée dans Chanteau, dans le virage à droite à angle droit, prendre en face la route forestière de la Pervenche (confirmée par un panneau 40m plus loin).

Allez tout droit sur 3.5km (Ne pas prendre à gauche juste après la maison forestière) et vous arrivez au parking Carrefour de l’Emerillon (se garer à gauche sans condamner les allées).

Du parking, dirigez-vous à pied (1 km) vers le carrefour des Domaines (voir panneaux forestiers),

traverser le carrefour, prendre en face le petit sentier, et suivre le balisage « SPELEO » sur 400 m pour arriver au Gouffre des Sans Ronce. (Référencés dans google maps)

Gouffre des sans ronce Chanteau chanteau Rebréchien 45470 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:30:00+02:00

Groupe d’Amis Spéléologues