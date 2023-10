Initiation spéléo par le club Taupes les Bains Gouffre de Tarzan Circourt-sur-Mouzon Catégories d’Évènement: Circourt-sur-Mouzon

Vosges Initiation spéléo par le club Taupes les Bains Gouffre de Tarzan Circourt-sur-Mouzon, 8 octobre 2023, Circourt-sur-Mouzon. Initiation spéléo par le club Taupes les Bains Dimanche 8 octobre, 10h00 Gouffre de Tarzan Sur inscription par mail Gouffre de Tarzan Circourt sur Mouzon Circourt-sur-Mouzon 88300 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « taupeslesbains@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T16:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T16:00:00+02:00 Spéléologie Pierre Duval Détails Catégories d’Évènement: Circourt-sur-Mouzon, Vosges Autres Lieu Gouffre de Tarzan Adresse Circourt sur Mouzon Ville Circourt-sur-Mouzon Departement Vosges Age min 7 Age max 70 Lieu Ville Gouffre de Tarzan Circourt-sur-Mouzon latitude longitude 48.2977;5.7099

Gouffre de Tarzan Circourt-sur-Mouzon Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/circourt-sur-mouzon/