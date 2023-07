Soirée « Explorateurs » au gouffre de Padirac Gouffre de Padirac Padirac, 8 juillet 2023, Padirac.

Padirac,Lot

Le temps d’une soirée, vivez l’incroyable aventure souterraine du Gouffre de Padirac, tel qu’Edouard-Alfred Martel l’a vécue en 1889, lors de sa première descente dans ce que l’on nommait à l’époque, le « Trou du diable ».

Eclairé à la lanterne, vous ressentirez le Gouffre pleinement dans le silence, l’obscurité, la fraîcheur.

La soirée débute à 19h30 par une coupe de champagne et un dîner buffet festif à l’Auberge du Gouffre. Vous découvrirez ensuite un Gouffre de Padirac privatisé pour l’occasion.

Une ambiance unique pour une expérience exceptionnelle !

Réservation OBLIGATOIRE sur le site internet..

2023-07-08 19:30:00 fin : 2023-07-08 . 80 EUR.

Gouffre de Padirac

Padirac 46500 Lot Occitanie



Spend an evening experiencing the incredible underground adventure of the Gouffre de Padirac, as Edouard-Alfred Martel experienced it in 1889, on his first descent into what was then known as the « Devil’s Hole ».

Illuminated by lantern, you’ll experience the Gouffre to the full in the silence, darkness and coolness.

The evening begins at 7.30pm with a glass of champagne and a festive buffet dinner at the Auberge du Gouffre. You’ll then discover the Gouffre de Padirac, which has been privatized for the occasion.

A unique atmosphere for an exceptional experience!

Reservations MUST be made on the website.

Pase una noche viviendo la increíble aventura subterránea del Gouffre de Padirac, tal y como la experimentó Edouard-Alfred Martel en 1889, en su primer descenso a lo que entonces se conocía como el « Agujero del Diablo ».

Iluminado por una linterna, vivirá plenamente el Gouffre en el silencio, la oscuridad y el frescor.

La velada comienza a las 19.30 h con una copa de champán y una cena bufé festiva en el Auberge du Gouffre. A continuación, descubrirá el Gouffre de Padirac, que se ha hecho privado para la ocasión.

Un ambiente único para una experiencia excepcional

Las reservas DEBEN hacerse en el sitio web.

Erleben Sie einen Abend lang das unglaubliche unterirdische Abenteuer des Gouffre de Padirac, so wie Edouard-Alfred Martel es 1889 bei seinem ersten Abstieg in das damals so genannte « Teufelsloch » erlebte.

Mit einer Laterne beleuchtet, werden Sie den Schlund in der Stille, der Dunkelheit und der Kühle voll und ganz spüren.

Der Abend beginnt um 19:30 Uhr mit einem Glas Champagner und einem festlichen Abendessen vom Buffet in der Auberge du Gouffre. Anschließend entdecken Sie den Gouffre de Padirac, der für diesen Anlass privatisiert wurde.

Eine einzigartige Atmosphäre für ein außergewöhnliches Erlebnis!

Reservierung OBLIGATORISCH auf der Website.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Vallée de la Dordogne