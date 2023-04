Concert Nocturne VILLEBADIN, 12 mai 2023, Gouffern en Auge.

L’Ensemble Orphée donnera un récital avec harpe alto, accordéon, flûte

dans l’église Saint-Jean-Baptiste de Villebadin dont les extérieurs seront mis en lumières..

2023-05-12 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-12 23:00:00. .

VILLEBADIN

Gouffern en Auge 61310 Orne Normandie



The Orphée Ensemble will give a recital with alto harp, accordion, flute

in the Saint-Jean-Baptiste de Villebadin church, whose exterior will be illuminated.

El Ensemble Orphée ofrecerá un recital con arpa contralto, acordeón, flauta travesera

en la iglesia Saint-Jean-Baptiste de Villebadin, cuyo exterior se iluminará.

Das Ensemble Orphée wird ein Rezital mit Altharfe, Akkordeon und Flöte geben

in der Kirche Saint-Jean-Baptiste de Villebadin, deren Außenanlagen beleuchtet werden.

Mise à jour le 2023-04-21 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme