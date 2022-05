SOON Rencontres Artistiques et Professionnelles / Centre Henri-Queffélec Gouesnou Catégories d’évènement: Finistère

SOON Rencontres Artistiques et Professionnelles / Centre Henri-Queffélec, 29 janvier 2021 14:00, Gouesnou. Vendredi 29 janvier 2021, 14h00 Sur place Représentation à destination des professionnels Théâtre d’argile manipulé / Jeune public / Cie Le vent des Forges Entre la séparation du matin et les retrouvailles du soir, le temps passe et sépare Soon de ses parents. Le spectacle raconte la traversée d’un jour, celle des premières séparations. Nouveau monde, nouveaux visages…

Un grand chamboulement, pour aller, rassuré, vers l’ailleurs. Avec poésie, légèreté et humour, les personnages de l’histoire naissent de l’argile blanche, se métamorphosent et transportent le spectateur dans l’imaginaire de Soon. Rencontres Artistiques et Professionnelles / Centre Henri-Queffélec 315 Rue de Reichstett, 29850 Gouesnou 29850 Gouesnou Finistère vendredi 29 janvier 2021 – 14h00 à 14h35

Heure : 14:00 - 14:35
Lieu Rencontres Artistiques et Professionnelles / Centre Henri-Queffélec
Adresse 315 Rue de Reichstett, 29850 Gouesnou
Ville Gouesnou
Age minimum 3
Age maximum 99

