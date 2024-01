Les dents de la sagesse – Théâtre d’objets Centre Henri Queffelec Gouesnou, dimanche 28 janvier 2024.

Les dents de la sagesse – Théâtre d’objets Centre Henri Queffelec Gouesnou Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 17:00:00

fin : 2024-01-28 17:50:00

D’où ça vient ça….. le désir ? Au tout début quand quelqu’un nous attire, comment ça commence ? . Emmitouflée de sa peau d’ourse, la comédienne Alice Mercier s’interroge.

Avec son regard d’adulte, elle repense à cette naissance du désir amoureux. Entre les premiers émois solitaires, les craintes et le fait d’aimer Louise, l’adolescence n’a pas toujours été une mince affaire. Cela valait bien une introspection sans détours. Drôle et directe, la pièce convoque les Métamorphoses d’Ovide, la psychanalyse de Freud et une panoplie de jouets et animaux en plastique. Des compagnons de scène autorisent à dire l’indicible pour proposer une cartographie singulière de l’intimité.

Informations pratiques

Durée 1h

A partir de 12 ans.

Règlement sur place.

.

Centre Henri Queffelec 315 Rue de Reichstett

Gouesnou 29850 Finistère Bretagne accueil@mairie-gouesnou.fr



L’événement Les dents de la sagesse – Théâtre d’objets Gouesnou a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole