Maldonne par Leïla Ka Spectacle de danse Centre Henri Queffelec Gouesnou, dimanche 28 janvier 2024.

Début : 2024-01-28 17:00:00

fin : 2024-01-28 17:50:00

Après le succès de sa trilogie dont Pode Ser et C’est toi qu’on adore présentées il y a deux ans, Leïla Ka revient à Gouesnou avec sa première pièce de groupe dont nous accompagnons la création depuis la saison dernière.

Sur scène, des robes. De soirée, de mariée, de chambre, de tous les jours. Des robes qui volent, brillent, craquent, tournent, traînent ou tombent. De celles qui valsent, euphoriques, sur Chostakovitch ou bien des robes en fleurs légères et nouées sur le ventre, accompagnées par Lara Fabian. Et puis des robes seules, rebelles, enjouées sur fond de basses électroniques. Sur scène, elles sont cinq à porter ces robes, cinq interprètes qui transpirent parce que vivantes. Fidèle à son univers

théâtral et à son goût pour les costumes, Leïla Ka s’est imposée comme l’une des jeunes figures de la création contemporaine. Avec Maldonne, elle transpose au plateau une soirée entre filles et sonde l’engagement d’un collectif de femmes guidé par la même énergie libératrice. Une exploration intime du féminin qui va nous couper le souffle.

Un spectacle en partenariat avec le Festival Décadanse.

Durée 50 minutes

Tout public dès 14 ans

Centre Henri Queffelec 315 Rue de Reichstett

Gouesnou 29850 Finistère Bretagne accueil@mairie-gouesnou.fr



