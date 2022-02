Gouermel, des histoires à la pelle Plougrescant, 4 mars 2022, Plougrescant.

Gouermel, des histoires à la pelle Côté Buguélès Anse de Gouermel Plougrescant

2022-03-04 14:00:00 – 2022-02-08 16:30:00 Côté Buguélès Anse de Gouermel

Plougrescant Côtes d’Armor

Située à l’extrême sud ouest de Plougrescant, l’anse de Gouermel révèle un riche passé…

De la petite histoire à la Grande Histoire, dans les chemins et sur la côte remontons le temps. Gouermel marée haute et ses nombreuses activités de plage. Gouermel marée basse et son paysage lunaire. Entre landes et prairie ou en hauteur, Gouermel se laisse découvrir à l’envie.

