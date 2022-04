Gouel Loc’hañ Ar Redadeg 2022- Fête du Départ de la Redadeg 2022-Gouel Breizh -Fête de la Bretagne place du chateau Vitré, 20 mai 2022, Vitré.

Gouel Loc’hañ Ar Redadeg 2022- Fête du Départ de la Redadeg 2022-Gouel Breizh -Fête de la Bretagne

du vendredi 20 mai au samedi 21 mai à place du chateau Vitré

L’après-midi du vendredi une course pour les enfants des écoles des alentours (Chateaubourg, La Guerche de Bretagne, Vitré, Liffré, La Bouëxière ,Argentré du Plessis, Fougères , Guipel, voir aussi Rennes et Dinan, sera mise en place, sur le temps scolaire. Un bal sera prévu, « Le P’tit bal des queniaos » ,ouvert au grand public qui a une volonté de mélanger les générations, ici , les musiciens incitent les parents à effectuer les danses avec les enfants. Un goûter sera ensuite offert à l’ensemble des participants. -Les groupes Locaux Hamon Martin Quintet et duo Rozé Lebreton continueront le spectacle en fin d’après midi – Claire Bénard originaire du pays de Vitré / nom de scène Korydwenn, viendra chanter dans une des salles du châteaux, accompagnée de divers instruments de l’époque médiévale (Harpe, lyre, organistrum), tirés du répertoire breton et gallo. – Un espace de jeux dans la cour du château : jeux bille de bouèze / échassiers /palets, Gouren, jeux en bois…. -Des initiations d’éveil en breton par Virgine Pronost Miltmamm seront mis en place à destination du jeune public. Nous mettons en place pour les enfants un atelier de maquillage autour de la Bretagne avec l’association la Rue du Bonheur de Vitré. – Discours des élus et organisateurs (une invitation officielle sera adressée en amont au Président de la Région, la Maire de Vitré, les élus) – Chanson officielle de AR REDADEG 2022 jouée par le groupe qui sera sélectionné – Bagad Dor Vras – Lancement de la course AR REDADEG avec plusieurs tours dans la Ville en passant par les quartiers les plus fréquentés afin de sensibiliser les habitants. – La soirée continuera sur la place du Château avec des groupes de fest-noz et de concerts pour toucher l’ensemble des tranches d’âges. Nous inviterons en priorité des artistes du territoire, de proximité afin de les mettre en avant et aussi réduire l’empreinte carbone : SPERED AR VRO, La BOUEZE, TRIO FORGE, DIGRESK. Le lendemain, pour valoriser tout le matériel déjà installé la veille, nous continuerons les festivités avec un Fest Deiz avec la plupart des artistes déjà présents le vendredi.

Entrée libre

Le Vendredi 20 Mai , fête pour le départ de la course Ar Redadeg 2022 et le samedi 21 mai, Fête de la Bretagne

place du chateau Vitré rue du chateau 35500 Vitré Vitré Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T16:00:00 2022-05-20T23:59:00;2022-05-21T12:00:00 2022-05-21T18:30:00