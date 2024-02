Gouel ar Goued Salle des Roches Plates La Méaugon, samedi 16 mars 2024.

Gouel ar Goued Cette année encore le Cercle celtique Sterenn ar Goued de La Méaugon revient les 16 et 17 mars avec son traditionnel week-end gallo-breton : Gouel ar Goued ! 16 et 17 mars Salle des Roches Plates

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T14:00:00+01:00 – 2024-03-16T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-17T10:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00

À votre agenda

Cette année encore, le traditionnel week-end gallo-breton du Cercle celtique Sterenn ar Goued de La Méaugon aura bien lieu !

Nous vous attendons les samedi 16 et dimanche 17 mars à la Salle des Roches Plates à La Méaugon.

Au programme le samedi :

– De 14 h à 18 h, stage de danse bretonne sur les différents laridés du Pays de Pontivy avec Jonathan Le Guennec.

– De 18 h 30 à 20 h, concert de musiques traditionnelles et profanes en l’Église de La Méaugon avec Fabien Robbe et Bernard Kerboeuf.

– À partir de 20 h, dîner festif à manger sur place ou à emporter.

Au programme le dimanche :

– De 10 h à 12 h, marche chantée sur les petits chemins de La Méaugon.

– À partir de 14 h 30, menteries en gallo par l’association Qerouézée.

N’hésitez pas télécharger notre programme :

https://drive.google.com/file/d/1rd3vVbVsZ-WBo9MjziSUYuJi5SNYw_ox/view?fbclid=IwAR0U3uUVnt6TLRXHEittq3GKxTuaGkMNmq6fzkG_BORqSU-DcFTT9K2dgXw

Salle des Roches Plates Rue des Fontaines, 22440 La Méaugon La Méaugon 22440 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 06.73.59.47.79 »}, {« type »: « email », « value »: « montagner-mc@orange.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://drive.google.com/file/d/1rd3vVbVsZ-WBo9MjziSUYuJi5SNYw_ox/view?fbclid=IwAR0U3uUVnt6TLRXHEittq3GKxTuaGkMNmq6fzkG_BORqSU-DcFTT9K2dgXw »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Flyer Gouel ar Goued.pdf », « provider_name »: « Google Docs », « version »: « 1.0 », « url »: « https://drive.google.com/file/d/1rd3vVbVsZ-WBo9MjziSUYuJi5SNYw_ox/view?fbclid=IwAR0U3uUVnt6TLRXHEittq3GKxTuaGkMNmq6fzkG_BORqSU-DcFTT9K2dgXw »}, « link »: « https://drive.google.com/file/d/1rd3vVbVsZ-WBo9MjziSUYuJi5SNYw_ox/view?fbclid=IwAR0U3uUVnt6TLRXHEittq3GKxTuaGkMNmq6fzkG_BORqSU-DcFTT9K2dgXw »}]

Breton Gallo

Sterenn ar Goued