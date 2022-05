Goualade fait sa fête Goualade, 13 mai 2022, Goualade.

Goualade fait sa fête Goualade

2022-05-13 – 2022-05-15

Goualade Gironde Goualade

Goualade en fête c’est un programme sympathique avec samedi soir 2 Courses et 1 Marche Natures…

Un parcours qui allie chemins forestiers et singles en bord de cours d’eau… Le Goualade et le Ciron…comme vous les avez rarement vus : calmes, sinueux, sauvages !

Un parcours alternant de la longueur de course, des passages techniques et la nouveauté des montées sèches où l’aide de la corde pourra s’avère utile… Ça va faire mal aux pattes.

On vous attend samedi 14 mai, départ 17h.

Soirée Tapas en suivant.

+33 6 82 05 93 29

Goualade

