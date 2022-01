Gouâl – Filipe Lourenço Théâtre de l’Oiseau Mouche Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Filipe Lourenço cherche à revenir à l’intensité originelle de cette danse, en dépassant le côté folklore et quelque peu commercial. Pratiquée du Nord du Maroc à l’Ouest algérien, cette danse de guerre, initialement réservée aux hommes, s’ouvre ici à la mixité. En solo, en duo, en trio, la communauté des danseurs enchaîne les combinaisons, faisant preuve d’une parfaite cohésion de groupe.

Pensée à la suite du solo Pulse(s) (Le Grand Bain 2018), cette nouvelle création, de groupe cette fois, confronte une danse traditionnelle du Maghreb, l’alaoui, à une écriture contemporaine. Théâtre de l’Oiseau Mouche 28 avenue des Nations Unies Roubaix Roubaix Nord

