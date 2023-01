Nuit de la chouette Gouaix Noyen-sur-Seine Catégories d’Évènement: Noyen-sur-Seine

Seine-et-Marne

Nuit de la chouette Gouaix, 4 mars 2023, Noyen-sur-Seine. Nuit de la chouette Samedi 4 mars, 19h00 Gouaix

Gratuit sur inscription

Prêtez une oreille attentive à ces chants qui brisent le silence nocturne, à la découverte des chouettes et hiboux. Gouaix 77114 Noyen-sur-Seine 77114 Seine-et-Marne Île-de-France Modalités d’inscription :

Contacter la maison de la réserve au 01.64.00.06.23. Inscription au plus tard le vendredi précédent l’animation, à 15h..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T19:00:00+01:00

2023-03-04T22:00:00+01:00 Pixabay

