GO’TRAIL Ancenis-Saint-Géréon, dimanche 5 mai 2024.

GO’TRAIL Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

L’Association des Parents d’Elèves de l’école privée du Gotha de Saint-Géréon organise un Trail off GO’TRAIL le dimanche 05 mai 2024. La manifestation ne donnera lieu à aucun classement lié à la vitesse ou au temps.

Parcours

Les parcours de 6, 10 et 17 km partiront et arriveront à l’école du Gotha de Saint-Géréon.

Le parcours de 6 km sera ouvert aux enfants à partir de 12 ans s’ils sont licenciés (FFA ou FFTRI ou avec un certificat médical).

Le parcours 10 km sera ouvert aux enfants à partir de 12 ans s’ils sont licenciés (FFA ou FFTRI ou avec un certificat médical) ET accompagnés d’un parent tout au long de la course.

Le départ sera donné à 10h pour les 3 courses.

Le parcours sera entièrement balisé et empruntera en majorité des chemins communaux et quelques jonctions goudronnées. Le kilométrage ne sera pas indiqué. Barrière horaire arrivée avant 12h30. Cette année il y aura 1 ravitaillement sur les parcours 10 et 17km.

Galopades

Des galopades gratuites sont organisées à partir de 9h15 et ne donneront lieu à aucun classement final

– 3-5 ans (enfants nés de 2018 à 2020) environ 300m

– 6-8 ans (enfants nés de 2015 à 2017) environ 600m

– 9-11 ans (enfants nés de 2013 à 2014) environ 1200m .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05

fin : 2024-05-05

56 Rue des Maîtres

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire

