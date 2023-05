Gothking • Great Panic Roger SUPERSONIC, 28 mai 2023, Paris.

Le dimanche 28 mai 2023

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

GOTHKING

Ils se sont rencontrés lors d’une soirée d’excès passée au son des Ramones, The Stooges, The Cramps, Young Thug et Danny Brown. Depuis août 2016, ce power trio des temps modernes basé entre Londres et Paris développe une approche musicale intrigante aux limites du son et de l’image, par delà les esthétiques porteuses punk, psyché et acid. Riffs costauds et paroles barrées, Gothking bouscule les idées reçues sur la façon de voir et de faire du rock aujourd’hui.

GREAT PANIC ROGER

Après plusieurs années passées au sein de divers groupes, c’est en solo que l’aventure se poursuit pour Arnaud, fondateur de Great Panic Roger. Ce projet personnel, créé en mars 2020, il l’a mûri pour le façonner à son image…

En septembre 2021 il sort son 1er EP “Hope Keeps Us Moving Forward” réalisé entièrement à la maison avec des boîtes à rythmes, des synthés, une guitare et une voix.

Pour l’enregistrement et la réalisation de son 2e EP qui sortira en septembre 2023, il s’entoure des services d’Amaury Sauvé (Birds in Row, It It Anita, Soja Triani, Lost in Kiev, Annabel Lee). La sortie d’un 1er single extrait de ce 2e EP est prévue pour juin 2023.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



