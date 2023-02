GOTHIQUES D’AMIENS – SAISON 2022/2023 COLISEUM AMIENS AMIENS Catégorie d’Évènement: Amiens

GOTHIQUES D’AMIENS – SAISON 2022/2023 COLISEUM AMIENS, 3 février 2023 00:00, AMIENS. GOTHIQUES D’AMIENS – SAISON 2022/2023 Gothiques d’Amiens. De 2023-02-03 à 2023-03-03 20:15. Tarif : 17.7 17.7 euros

;

COLISEUM AMIENS AMIENS 80000 . GOTHIQUES D’AMIENS / BRULEURS DE LOUPS DE GRENOBLESynerglace Ligue Magnus – Saison 2022/2023Pour rappel, lors d’un achat internet si vous choisissez le retrait magasin votre billet est à retirer dans l’un des points de vente de notre réseau, et non pas au stade.. Votre billet est ici GOTHIQUES D’AMIENS / BRULEURS DE LOUPS DE GRENOBLE

Synerglace Ligue Magnus - Saison 2022/2023 Pour rappel, lors d’un achat internet si vous choisissez le retrait magasin votre billet est à retirer dans l’un des points de vente de notre réseau, et non pas au stade.

Détails Catégorie d’Évènement: Amiens Autres Lieu COLISEUM AMIENS Adresse 27 Rue Caumartin Ville AMIENS Tarif 17.7-17.7 euros

COLISEUM AMIENS AMIENS https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

GOTHIQUES D’AMIENS – SAISON 2022/2023 COLISEUM AMIENS 2023-02-03 was last modified: by GOTHIQUES D’AMIENS – SAISON 2022/2023 COLISEUM AMIENS COLISEUM AMIENS 3 février 2023 00:00 COLISEUM AMIENS AMIENS

AMIENS