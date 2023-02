Gotainer Ramene Sa Phrase Tgheatre De La Poste En Tournée ESPACE DOMINIQUE BAUDIS NARBONNE Catégories d’Évènement: Aude

Gotainer Ramene Sa Phrase Tgheatre De La Poste En Tournée

ESPACE DOMINIQUE BAUDIS, 13 mai 2023, NARBONNE

Un spectacle à la date du 2023-05-13 à 20:30. Tarif : 32.0 à 32.0 euros.

Ouverture des Portes 19h30

Il dit, interprète, revisite une vingtaine de chansons sans les chanter. Il sera accompagné sur scène par le guitariste Brice Delage, qui jouera ses mélodies. Ce spectacle est exaltant, il récite uniquement au rythme poétique originel de leurs textes. D'une originalité dans leurs thèmes et le charme des mots, dont l'artiste fait de chacun une friandise.

ESPACE DOMINIQUE BAUDIS NARBONNE
Avenue du Théâtre
Aude

