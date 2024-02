GOTAINER RAMENE SA PHRASE SALLE DE SPECTACLE ET CINEMA D’AIME Aime La Plagne, samedi 23 mars 2024.

Spectacle interdit aux moins de 12 ans.Gotainer donne la parole à ses textes : du théâtre musical spectaculaire, innovant et drôle, servi par un duo épatant. Spectacle proposé par l’association 73210zimagesLe chanteur-auteur, fantaisiste féru de surprises, propose une formule totalement inédite. Il dit, interprète, revisite une vingtaine de chansons sans les chanter, exaltant ainsi uniquement le rythme poétique originel de leurs textes, l’originalité de leurs thèmes et le charme des mots dont il fait de chacun une friandise.Pas de chansons chantées donc, mais beaucoup de musique quand même, distillée par son seul partenaire sur scène, le multi-talentueux Brice Delage, jeune guitare héros virtuose, inventif et drôle, qui illustre, bruite le propos, et s’avère être, en plus, un réjouissant complice de jeu.Durée 75min

Tarif : 21.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:30

Réservez votre billet ici

SALLE DE SPECTACLE ET CINEMA D’AIME 439 AVENUE DE LA GARE 73210 Aime La Plagne 73