LOTO BINGO Gosselming TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG Gosselming Catégories d’Évènement: Gosselming

Moselle

LOTO BINGO, 23 avril 2023, Gosselming TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG Gosselming. Gosselming ,Moselle , Gosselming LOTO BINGO Salle des fêtes Gosselming Moselle

2023-04-23 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-23 19:00:00 19:00:00 Gosselming

Moselle Gosselming . L’association Love you & See you 4 Marley vous propose un loto ! Il n’est pas nécessaire de réserver. Buvette, petite restauration et gâteaux pourront être achetés sur place. loveyouandseeyou4marley@sfr.fr Gosselming

dernière mise à jour : 2023-03-31 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG

Détails Catégories d’Évènement: Gosselming, Moselle Autres Lieu Gosselming Adresse Salle des fêtes Gosselming Moselle TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG Ville Gosselming TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG Gosselming Departement Moselle Tarif Lieu Ville Gosselming

Gosselming Gosselming TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG Gosselming Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gosselming tourisme sarrebourg moselle sud - site sarrebourg gosselming/

LOTO BINGO 2023-04-23 was last modified: by LOTO BINGO Gosselming 23 avril 2023 Gosselming Moselle Salle des fêtes Gosselming Moselle TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG

Gosselming TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG Gosselming Moselle