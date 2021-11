Gospel’n blues Saint-Amand-Montrond, 10 décembre 2021, Saint-Amand-Montrond.

Gospel’n blues Saint-Amand-Montrond

2021-12-10 – 2021-12-12

Saint-Amand-Montrond Cher Saint-Amand-Montrond

35 EUR 2ème édition du festival créé par l’Association Berry Gospel pour promouvoir le gospel et le blues par l’intermédiaire de manifestations culturelles, vocales, instrumentales et pédagogiques. Vendredi 10 décembre à 14h30 : spectacle jeune public « Toupie Blues ». Samedi 11 décembre de 15h à 16h30 : rencontre autour du blues avec Cotton Belly’s. 20h30 : concerts de Cotton Belly’s et Neal Blanck and the Healers. Dimanche 12 décembre de 9h à 11h30 : initiation au gospel avec Gospel Mind. 14h30 : concerts de Gospel Team et Eternity Gospel Singers. Réservation à l’Office de Tourisme au 02 48 96 16 86 à partir du 12 novembre. Pass sanitaire et masque obligatoires.

+33 2 48 96 16 86

Festival Gospel’n blues

Saint-Amand-Montrond

