Gospel pour l’ASTI Saint-Marcel Saint-Marcel Catégories d’évènement: Saint-Marcel

Saône-et-Loire

Gospel pour l’ASTI Saint-Marcel, 2 avril 2022, Saint-Marcel. Gospel pour l’ASTI Place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel

2022-04-02 – 2022-04-02 Place de l’Eglise Eglise

Saint-Marcel Saône-et-Loire Saint-Marcel 10 10 EUR Soirée solidaire pour l’ASTI l’Association de Solidarité avec tous-tes les Immigré-es.

Le Chœur Gospel Chalon va faire vibrer ses 100 voix sous la direction de Sébastien Vaivrand. secretariat.asti@gmail.com +33 3 85 43 57 11 Soirée solidaire pour l’ASTI l’Association de Solidarité avec tous-tes les Immigré-es.

Le Chœur Gospel Chalon va faire vibrer ses 100 voix sous la direction de Sébastien Vaivrand. Place de l’Eglise Eglise Saint-Marcel

dernière mise à jour : 2022-03-12 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Marcel, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Marcel Adresse Place de l'Eglise Eglise Ville Saint-Marcel lieuville Place de l'Eglise Eglise Saint-Marcel Departement Saône-et-Loire

Gospel pour l’ASTI Saint-Marcel 2022-04-02 was last modified: by Gospel pour l’ASTI Saint-Marcel Saint-Marcel 2 avril 2022 Saint-Marcel Saône-et-Loire

Saint-Marcel Saône-et-Loire