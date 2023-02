GOSPEL POUR 100 VOIX LE LIBERTÉ, 13 avril 2024, RENNES.

Producteur Event Palais (1-R-2020-01395) PRESENTE CE SPECTACLE Durée : 2h sans entracte Tout public Direction artistique : Jean-Baptiste Guyon assisté de Marion Germain

LE LIBERTÉ RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE Ille-et-Vilaine

Producteur Event Palais (1-R-2020-01395) PRESENTE CE SPECTACLE

Durée : 2h sans entracte

Tout public

Direction artistique : Jean-Baptiste Guyon assisté de Marion Germain

Créé en 1998 pour les 150 ans de l’abolition de l’esclavage, le concept a depuis parcouru le monde entier au fil de spectacles sans cesse renouvelés et portés par une troupe d’artistes en perpétuelle évolution. Unanimement plébiscité sur les plus grandes scènes internationales il est aujourd’hui le plus grand show gospel au monde, véritable référence du genre !

Fruit d’une sélection rigoureuse, la troupe est constituée d’artistes doués de capacités vocales exceptionnelles et d’une présence scénique hors normes : en célébrant un message humaniste universel tout en rayonnant d’une irrésistible joie de vivre, hommes et femmes de la troupe diffusent une énergie positive à laquelle on succombe au fil de chants aux rythmiques quasi hypnotiques. Originaires de plus de 24 pays différents, ces choristes sont pour beaucoup dans la popularité internationale actuelle du gospel, qui n’a pas son pareil pour toucher les cœurs par la force du message qu’il diffuse et la beauté de ses chants.

Entre témoignage du douloureux passé de l’esclavage et esprit festif aux sonorités afro-caribéennes matinées de soul et de pop, Gospel aux 100 voix est une époustouflante communion musicale et vocale, comme peuvent en témoigner les nombreuses et prestigieuses récompenses qui ont salué ses prestations au gré des ans. Quel souffle !

