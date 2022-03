Gospel pour 100 voix Lyon 6e Arrondissement Lyon 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Lyon 6e Arrondissement

Rhône

Gospel pour 100 voix Lyon 6e Arrondissement, 25 mars 2022, Lyon 6e Arrondissement. Gospel pour 100 voix Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement

2022-03-25 – 2022-03-25 20:30:00 20:30:00 Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle

Lyon 6e Arrondissement Rhône EUR 19 Auréolés d’un énorme succès populaire, les cent chanteurs, danseurs et musiciens du spectacle Gospel pour 100 Voix sillonnent la France et s’arrête à Lyon. +33 892 68 36 22 Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement

