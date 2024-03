Gospel Philharmonic Experience 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence, dimanche 7 avril 2024.

Gospel Philharmonic Experience 6MIC salle des musiques actuelles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Découvrez le Gospel Philharmonic Experience, une fusion innovante du classique et du gospel, portant un message de paix et d’espoir. Avec douze chanteurs de renom et la direction de Pascal Horecka, ne manquez pas leur concert au 6MIC.

Découvrez le Gospel Philharmonic Experience, un projet novateur alliant l’excellence du classique à la richesse du gospel pour véhiculer un message de paix, de joie et d’espoir à un large public. Ce projet participatif a eu l’opportunité de se produire sur des scènes prestigieuses telles que Jazz à Vienne, l’Auditorium de Lyon, et le Festival Sacrée Musique à Toulon.



L’équipe est composée de douze chanteurs, tous reconnus en tant que solistes ou choristes d’artistes internationaux tels que Céline Dion, Christophe Maé et Mariah Carey. Ensemble, ils interprètent le gospel avec ferveur et passion.



Pascal Horecka, à la direction, est un chef d’orchestre, compositeur, directeur artistique et professeur universitaire à la faculté Lyon 2 et à l’ENS Lyon. On le retrouve également en tant que chef invité avec l’Orchestre des Pays de Savoie, l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg et l’Ensemble Orchestral Contemporain. Pascal Horecka est un artiste passionné qui sert la musique avec respect et excellence.

Venez découvrir la fusion entre le gospel et la musique classique. Réservez vos places dès maintenant pour une moment exceptionnelle ! 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:30:00

fin : 2024-04-07 17:00:00

6MIC salle des musiques actuelles 160 rue Pascal Duverger

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Gospel Philharmonic Experience Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence